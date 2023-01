M. Night Shyamalan svela un consiglio su come scrivere il finale perfetto

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il regista, il cui ultimo film "Bussano alla porta" esordirà nelle sale a febbraio, ha spiegato in che modo costruire il. Mentre è impegnato nel tour promozionale per la Stagione 4 di Servant, M.sarà nelle sale cinematografiche il prossimo febbraio con Bussano alla porta. Proprio parlando delle sue sceneggiature, il regista ha dato qualchesulcostruire unimpeccabile. "Quello che rimane alla fine del film deve raccontarti qualcosa di quello che hai visto. Quando chiudi la storia devi consegnare al pubblico le chiavi sulinterpretare tutto quello che hanno appena visto, e non parlo solo della trama. Mi riferisco al tono e all'approccio narrativo. Quando i contorni sono troppo sfumati o scegli ...

BadTaste.it Cinema

Attendiamo tutti il suo ultimo inquietante Bussano alla porta , al cinema dal 2 febbraio , ma nel frattempo M.ha raccontato al giornalista Jake Hamilton il suo modo di concepire i finali , l'importanza che rivestono per lui: quando si esprime sulla questione il creatore del Sesto senso , ci si ...Fin dall'esordio avvenuto con Il sesto senso, i film di Msono apprezzati anche e soprattutto per via dei vari plot twist finali. In questo inizio anno, Mha ben due produzioni in uscita: la prima è la quarta stagione di ... M Night Shyamalan rivela la sua ricetta per dare a un film un finale ... Il regista, il cui ultimo film "Bussano alla porta" esordirà nelle sale a febbraio, ha spiegato in che modo costruire il finale perfetto.In attesa dell'uscita del suo Bussano alla porta, M. Night Shyamalan spiega quale filosofia abbia adottato per costruire i finali dei suoi film, sin dall'epoca del Sesto senso.