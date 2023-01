Lutto nei rally - morto Ken Block | fatale un incidente in motoslitta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ken, il celeberrimo acrobata creatore della serie Gymkhana, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate in uninnello Utah. Funambolo, atleta, ex pilota del Mondiale, nonché creativo e fondatore di noti marchi di abbigliamento sportivo, il poliedrico talento californiano ci lascia all'età di 55 anni., divenuto negli anni un'autentica star di YouTube grazie ai suoi spettacolari video di drifting e stunt automoibilistici, ha dato una dignità cinematografica a un genere di cultura motoristica fino al suo avvento sotterranea, contriibuendo a renderla mainstream e a portarla all'attenzione di un pubblico molto più vasto e in molti casi completamente estraneo al fascino degli sport a quattro ruote.

Lutto nei motori: addio a Ken Block, il mago di Gymkhana - Sportmediaset Fatale al 55enne pilota di rally americano un incidente in motoslitta nello Utah Tragedia nel mondo dei motori. Un incidente in motoslitta è stato fatale a Ken Block, pilota di rally, ma soprattutto f ...Incidente in motoslitta nello Utah, aveva 55 anni. Con le sue «Gymkhana» era diventato famosissimo, aveva anche fondato il marchio di scarpe Dc Shoes ...