L' ultimo saluto a Pelè | così il Brasile dice addio a O' Rei

Il Fatto Quotidiano

... "Abbiamo fatto nove tappe, anzi 10 con iliniziale in piazza Bra. Attraversando la città ... "E' stato undell'anno bellissimo, trascorso vicino alla cittadinanza, e che ci ha fatto capire ...... infine, è stato il giorno dei funerali, coinciso con l'ultima parte pubblica del lungoa O'... Al termine della cerimonia il feretro ha percorso le vie di Santos, accompagnato dall', ... La camera ardente per Benedetto XVI in Vaticano: l’ultimo saluto delle istituzioni e di centinaia di… Il Brasile ha salutato un'ultima volta Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, leggenda del calcio. La bara con la salma del fuoriclasse verdeoro, dopo la veglia funebre durata tutta la giornata di lunedì, ...Un grave lutto ha colpito l'intera comunità di Sezze. Si è infatti spento, all'età di 85 anni, Marcello Orlandi, anche se tutti lo conoscevano col soprannome di ...