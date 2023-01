Lula | FdI replica al Pd | «Basta bugie Al suo insediamento c’era il nostro ambasciatore»

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ha scatenato una vera e propria bufera politica a colpi di comunicati incrociati tra Pd e Fratelli d’Italia la cerimonia d’in Brasile di Ignacioda Silva. A dispetto delle traversie giudiziarie patite, il nuovo presidente resta un’icona della sinistra italiana. Al punto da spingere il Pd ad ingaggiare una lunare polemica contro Giorgia Meloni: «Il governo italiano unico assente all’di». E per caricare di significato politico questa presunta e asserita nostra assenza, il comunicato degli esponenti del Partito democratico metteva in risalto la presenza di altri premier stranieri. I dem montano una polemica lunare contro il governo Affermazione, quest’ultima, che lasciava «a dir poco esterrefatti» i parlamentari di FdI della commissione Esteri della Camera. «Il dispiacere è duplice – ...

