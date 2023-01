(Di martedì 3 gennaio 2023) L'attacco pesante di Simone Inzaghi è pronto al varo. Sebbene manchi la certezza e l'ultima rifinitura di mercoledì mattina potrebbe cambiare le carte in tavola, Romelued Edinpaiono ...

Il precedente Ventitré minuti, più recupero, è quantohanno condiviso insieme in partite ufficiali. Era il 13 agosto, l'esordio della seconda Inter di Simone Inzaghi, e il risultato ...Probabile formazione dell'Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitarian, Dimarco;. Mister Spalletti ha quasi tutti a disposizione per Inter - Napoli. Lukaku e Dzeko, la strana coppia: tante sfide da avversari, solo 23 minuti insieme all'Inter Le due punte di Inzaghi si sono incrociate solamente contro il Lecce, ma contro la capolista è probabile un loro impiego combinato visto il rientro tardivo di Lautaro. Che contro i partenopei, però, s ...La redazione de L'Interista ha contattato l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò per parlare del big match tra Inter e Napoli.