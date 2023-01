L’Ue non farà pagare ai cittadini «le proprie emissioni di CO2»

Leggi su facta.news

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 21 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’Unione europea avrebbe raggiunto «un “accordo” per costringere tutti idelper ledi CO2». Si tratterebbe, si legge ancora nel testo, della «prima fase del sistema personale di “CREDITI al CARBONIO”». Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia infondata. Vediamo perché. Lo scorso 17 dicembre gli eurodeputati e gli stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo per riformare il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets). L’Ets è uno strumento, istituito nel 2005 dall’Unione europea, che ha come obiettivo la riduzione in maniera economicamente efficiente delledi gas a effetto serra e il contrasto al cambiamento ...