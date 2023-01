L’Ue cambia regole Scoprire soldi russi nascosti sarà più difficile

Leggi su formiche

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lo scorso novembre, la Corte di Giustizia europea (Cjeu) ha stabilito che il pubblico non può più accedere ai dati riguardanti i reali proprietari di una compagnia, rendendo i processi di scoperta di assetmolto più. C’è una cosa che le sanzioni allaa del 2022 hanno insegnato all’opinione pubblica occidentale: i più potenti uomini d’affari, i cosiddetti oligarchi o cleptocrati come vengono chiamati ora, nascondono le proprie ricchezze in giro per il mondo. Ricordiamo ad esempio i sequestri di yacht e beni di lusso la scorsa primavera in Italia, in Francia, in rinomate destinazioni turistiche. Nel 2018, la direttiva anti-riciclaggio europea era stata aggiornata, rendendo possibile la creazione di registri pubblici in 22 Paesi Ue. Questi registri raccoglievano informazioni sui “beneficiari ...