Luciano Spalletti | «A Napoli sento paura di complotto»

(Di martedì 3 gennaio 2023) «Noi addetti ai lavori professionisti non pensiamo ad alcun tipo di. Però sespesso aquesti discorsi vuol dire che il nostro sistema è migliorabile, siamo probabilmente in un momento in cui la credibilità deve essere la prima qualità». Lo ha detto il tecnico del, commentando le paure dei L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tutte maglie ritirate dai rispettivi club per rispettare la grandezza di chi le aveva indossate ma è giusto che nessuno indossi più quelle divise Perno.applaude la ...Così parlaalla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter , la prima dopo la sosta per il Mondiale in Qatar che inaugurerà il 2023 degli azzurri capolista. Un appuntamento ...“L’Inter è una squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. Il tecnico partenopeo: "Siamo consapevoli di ciò che sappiamo fare in campo, su questo svilupperemo le prossime gare" ...SERIE A - Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande della stampa nella sala conf ...