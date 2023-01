Luca Onestini la spara grossa su Soleil Sorge | “È scappata”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 gennaio 2023) Durante la puntata di ieri sera, lunedì 2 gennaio, del Grande Fratello Vip 7, abbiamo assistito a un confronto diretto tra i due ex, ovvero il gieffinoe l’opinionista. In merito a tale circostanza, i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono apparsi molto curiosi e desiderosi di saperne di più. Difatti, a distanza di poche ore dalla diretta, i coinquilini hanno chiesto al Vippone come sono andate le cose con la sua ex fidanzata nel 2017. A tal proposito,ha ricordato chelo aveva tradito con Marco Cartasegna – l’altro collega tronista a Uomini e Donne – poi la lettera bruciata e, infine, ha fatto delle rivelazioni. Proprio su queste ha confessato che gli autori del programma gli avrebbero rivelato che la ...