Luca Onestini e Soleil | nuovo attacco della Sorge dopo GF Vip

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ieri sera 2 gennaio 2023, durante la puntata numero 26settima edizione del Grande Fratello Vip, c'è stato un acceso scontro tra, la prima opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli ed il secondo attuale concorrente del reality. È stato Alfonso Signorini ad invitarein studio per un confronto con la sua ex fidanzata e per un chiarimento faccia a faccia tra i due. Chiarimento, però, che non ha dato l'esito sperato: tra i due sono volate accuse e parole forti. In particolare, l'ex tronista ha sottolineato il tradimentonel 2017, quando lui era alla sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello. Di contro, l'opinionista ha negato tutte le accuse, dichiarando di averlo lasciato prima di ...

Fanpage.it

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri lunedì 2 gennaio 2023,e Soleil Sorge si sono resi protagonisti di un acceso scontro in diretta in cui sono volate accuse e offese . Un botta e risposta che ha destabilizzato il concorrente, che si è lasciato ...Gf Vip, Soleil non regge il confronto con l'exe tira fuori una 'storiaccia': 'Ti saluta Cristina'. Ma di chi parla GF Vip, Patrizia Rossetti abbandona a sorpresa la casa: 'Non voglio ... Fai i saltimbanchi, ti saluta Cristina, Soleil Sorge tira in ballo le accuse contro Luca Onestini I due ex si sono incontrati nello studio del reality per un chiarimento, a distanza di anni dalla fine della loro relazione ...Gf Vip 7, ecco gli ascolti della ventiseiesima puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.