Luca e Soleil | gli autori volevano il faccia a faccia l’anno scorso “Ho rifiutato cifre importanti” rivela Onestini

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 3 gennaio 2023) Orietta Berti ha fatto notare nella diretta del GF VIP 7 del 2 gennaio, che iltra, è stato parecchio brutto. E sottoscriviamo, come è vero tutto quello che diceogni volta che parla della sua ex: avrebbe avuto in questi anni diverse occasioni per parlare di lei ma non lo ha fatto. Quando era all’Isola dei famosi come concorrente, loanno quandoera contestatissima al Grande Fratello VIP 6 per tutta la storia con Alex Belli. E ovviamente, proprio come è successo alla Sorge ieri, anche aera stato offerto di intervenire e dire la sua. Non lo ha fatto perchè in questi anni è andato avanti, a differenza della Sorge che anche ieri sera, ha deciso di screditare il ...