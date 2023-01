Lorella Cuccarini | il terribile lutto che l’ha segnata | “È morta in pochi giorni”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Un racconto dolorosissimo per. L’artista, nonché insegnante di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata al settimanale Nuovo Tv. La donna ha fatto sapere che non riesce ancora oggi, sin da quel maledetto 2002. In quell’anno infatti, la cantante e ballerina ha perso la madre, Maria Persili, per una brutta malattia. La, in questia teatro con lo spettacolo Rapunzel, ha raccontato: “È venuta a mancare nell’arco di due o tre, nessuno se lo poteva immaginare”. La donna, che di professione faceva la sarta, è stata stroncata da un ictus e non ha potuto godersi i suoi nipotini e neanche la sua vita, visto che aveva soltanto 65 anni. “Credo che mamma sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti”, ha poi detto ...