L' ombra di Vatileaks | le carte trafugate e lo scandalo | ' Osteggiato dalla Curia italiana'

Restano ancora molti dubbi sulle reali motivazioni che spinsero Benedetto XVI a ritirarsi. Per alcuni vaticanisti l'idea risale al 2010. E la clamorosa fuga di notizie non sarebbe la ......è stato lui a coordinare e condurre le indagini di quello che è passato alla storia come, ... C'è infine una figura rimasta sempre nell', ma fondamentale. È quella del clavigero vaticano, ... L'ombra di Vatileaks, le carte trafugate e lo scandalo: "Osteggiato ... Restano ancora molti dubbi sulle reali motivazioni che spinsero Benedetto XVI a ritirarsi. Per alcuni vaticanisti l’idea risale al 2010. E la clamorosa fuga di notizie non sarebbe la causa ...Da oggi è stata predisposta la camera ardente Benedetto XVI per l'ultimo saluto dei fedeli verso Papa Ratzinger: ecco dove e quando.