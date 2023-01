Lombardia | Majorino | ' partita molto difficile ma io ci credo'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - "Dopo 28 anni non c'è solo l'urgenza, ma c'è anche la possibilità di mandare a casa la destra che inha fatto danni evidenti. Laè aperta e su questo voglio insistere. So che è una, una sfida complicata, ma io ci". Lo ha detto il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione, Pierfrancesco, ai microfoni di Radio Popolare. "Abbiamo poche settimane davanti -osserva- sarà una corsa contro il tempo in questa che è una campagna elettorale brevissima, tra le più brevi che abbiamo conosciuto anche perché la sinistra è arrivata tardi a individuare il proprio candidato, in maniera anche un po' tumultuosa. Ma ...

Agenzia ANSA

... nella coalizione guidata da Pierfrancesco. "Serve invertire la rotta al più presto o ... L'idea diche hanno, però, Fontana e Moratti (che con Fontana ha governato fino a ieri e ora ...La seconda mossa è per la, dove invece l'ex premier sceglie l'accordo con Pierfrancesco, candidato del Pd contro la Moratti e Fontana: scenario che avvia un dialogo per la prima ... Lombardia: Majorino, la sfida è difficilissima ma urgente Milano, 3 gen. (Adnkronos) – “Dopo 28 anni non c’è solo l’urgenza, ma c’è anche la possibilità di mandare a casa la destra che in Lombardia ha fatto danni evidenti. La partita è aperta e su questo vog ...Paola Pizzighini: "E’ un momento molto importante in cui avrò bisogno di tutto il vostro supporto per il giorno delle votazioni delle liste del M5S" ...