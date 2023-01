(Di martedì 3 gennaio 2023) Il secondogenito di Carlo III rilancia le accuse della serie tv in vista dell'uscita del suo libro di memorie che fa tremare i Windsor 'Dipingono me e Meghan come cattivi, non vogliono ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il secondogenito di Carlo III rilancia le accuse della serie tv in vista dell'uscita del suo libro di memorie che fa tremare i Windsor 'Dipingono me e Meghan come cattivi, non vogliono ...Un tema già affrontato nella recente docuserie Netflix& Meghan in cui i Sussex hanno lanciato vari strali avvelenati contro la royal family. Il nuovotelevisivo del principe sarà ... Lo sfogo di Harry "Rivorrei solo indietro papà e mio fratello Ma sono stato tradito" Il prossimo 10 gennaio l’autobiografia del principe Harry sarà disponibile in tutte le librerie del mondo: la royal family deve davvero preoccuparsi, oppure siamo di fronte all’ennesimo sfogo di un se ...Il duca: "Da sempre secondo violino, ora basta. Rivoglio indietro mio padre e mio fratello" «Non hanno mostrato la minima voglia di riconciliarsi. Pensano che sia meglio tenerci nel ruolo dei cattivi» ...