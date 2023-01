Lo gnegnegne di Feltrino | paleo-ecologista che sta con chi imbratta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ci sono faccende che sono trappole, non hanno un minimo di fondamento, non le puoi confutare con le armi della logica e della conoscenza (stavo per scrivere: scienza, ma è del tutto svalutata, mi appello a Papa Ratzinger), di fronte a certo pentolame in pressione non ti resta che canticchiare: “Sento gli asini che vooolano nel ciel…”. Stefano Feltri è un ragazzo nato vecchio, così rétro che, per tutta la vita, non farà che inseguire gggiovani decrepiti, ovviamente a sinistra. Oggi l’ex Fatto quotidiano regala, naturalmente sul Domani, che dirige, ma che dovrebbe chiamarsi L’altroieri, tanto più che del Doman non v’è certezza, visto che sempre meno lettori lo digeriscono, un patafisico pistolotto in favore degli attivisti di Ultima generazione (Dio lo volesse), quelli che passano la inutile vita a bloccare il raccordo anulare, scatenando concentrazioni di gas che neanche Città del ...