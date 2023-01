LIVE Rosatello Musetti-Eikeri Durasovic 7-6 | 1-2 | Italia-Norvegia 4-0 United Cup in DIRETTA | gli scandinavi iniziano bene il secondo set

(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Bel rovescio lungolinea di40-0 In rete la risposta di30-0 In rete la risposta di15-0 Ace1-1 Il servizio di40-15 Il dritto imprendibile di30-15 Ace15-15 Altro passante di rovescio lungolinea millimetrico di0-15 Doppio fallo0-1 Lo smash di40-30 Ace30-30 Doppio fallo30-15 Ace di seconda15-15 In rete il rovescio di15-0 Lo smash di7-6 IL PASSANTE DI MUSEETTI! Di rovescio lungolinea e l’si aggiudica ...

OA Sport

Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di ...Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di ... LIVE Rosatello/Musetti-Eikeri/Durasovic 4-3, Italia-Norvegia 4-0 United Cup in DIRETTA: un break per parte nel primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.04: Alla Pat Rafter Arena di Brisbane (Australia) cala il sipario sul confronto tra gli azzurri e gli scandinavi del Gruppo E. Un match che potrebbe essere ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.07: L’Italia schiera Rosatello/Musetti, mentre i norvegesi hanno in campo Eikeri (appena battuta da Bronzetti)/Durasovic 5.04: Alla Pat Rafter Arena di Brisbane ...