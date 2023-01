LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tappa fermata per maltempo! Paolo Lucci vince nella Rally 2 tra le moto

(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 ATTENZIONE –stoppata! Le condizioni meteo del tratto conclusivo non permettono agli elicotteri di alzarsi in volo, per cui tutto viene congelato. Attendiamo la classifica di tappe e generale. 12.25 AUTO – Al km 378 si consolida la leadership di Chicherit che porta a 3:26 il suo vantaggio su Lategan, con Terranova terzo a 5:04 e Peterhansel quarto a 7:$7. 12.15 QUAD – Quella odierna può diventare unagià quasi decisiva per l’andamento dell’intero. Andujar, dopo il rifornimento del 240° km, ha avuto dei problemi e adesso paga addirittura 40 minuti da Giroud al way point del km 335! Il francese sta facendo il vuoto, con Moreno Flores primo inseguitore a 14’13” dalla vetta dopo 378 km. 12.05 AUTO – Al km ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders vince la speciale! Tra le auto in vetta Chicherit, crollano Sainz e Loeb Botta e risposta. Audi- Toyota, pardon, Sainz-Al Attiyah 1-1, con “papà Carlos” che conserva il primato generale sul campione in carica per due minuti e spiccioli proprio grazie al vantaggio acquisito ...Cambio al vertice A soli 21 anni, l’americano Mason Klein, già miglior rookie del 2022, riesce nell’impresa di ottenere la sua prima vittoria di tappa in carriera e, contemporaneamente… Leggi ...