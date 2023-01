LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si ritira Brabec! Tra le auto problemi tecnici per Sainz!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45– Brutte notizie per CarlosIl leader della classifica generale si è, infatti, dovuto fermare per riparare danni alla sua vettura al km 213. Arriverà un ritardo “monstre” per lo spagnolo! Passando alla gara, ai 184 km comanda ancora Lategan con soli 5 secondi su Chicherit e 47 su Terranova, mentre ai 240 km al momento è Al Rajhi in vetta in attesa dei passaggi dei migliori. 10.35 QUAD – Primi riferimenti di giornata al km 47: tripletta ceca con Macik davanti a Loprais per 18? e a Valtr per 56?. 10.33 MOTO – Siamo ormai alle battute conclusive della prova speciale: Sanders si conferma al comando dopo 378 km con 4’08” su Kevin Benavides, 4’33” su Howes, 7’14” su Klein, 10’10” su Barreda e 12’05” su Price. Cinque piloti sono già transitati all’ultimo intermedio ...