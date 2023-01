(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25– Lo stage è al km 288 con il miglior tempo di Lategan con 4:24 su Al Rajhi e 5:02 su Peterhansel, in attesa die Terranova. Ai 335km, invece, Van Loon vanta 1:56 su Al-Attiyah, unici due arrivati a questo punto. 11.13 MOTO – Nel frattempo dodici moto hanno tagliato il traguardo e perlomeno la top5 di giornata non dovrebbe subire delle variazioni. Vittoria dunque per la GasGas didavanti alla KTM di Kevin Benavides e all’Husqvarna di Howes. 11.11 MOTO – Paolo Lucci transita all’ultimo checkpoint del km 420 ed è attualmente 15° overall a 18’53” dal miglior tempo di, ma pienamente in corsa perre lanella Rally 2. 11.05– Lo stage è arrivato al ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders vince la speciale! Tra le auto in vetta Chicherit, crollano Sainz e Loeb Cambio al vertice A soli 21 anni, l’americano Mason Klein, già miglior rookie del 2022, riesce nell’impresa di ottenere la sua prima vittoria di tappa in carriera e, contemporaneamente… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv di giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Dakar 2023, in Arabia Saudita. Si parte d ...