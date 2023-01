LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Sanders tallonato da Brabec e Howes | tra le auto comanda Al Rajhi

(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.10– Si stanno completando i passaggi al km 47. Al comando Alcon il tempo di 26:29 e 35 secondi su Sainz. Terza posizione per Peterhansel (Fra) a 38 secondi, quarto Al-Attiyah a 49, mentre Van Loon accusa già 2:04. 8.58 MOTO – Buona prova sinora per il migliore degli azzurri in classifica generale, Paolo Lucci, attualmente 20° dopo 240 km a 9’01” dal miglior tempo parziale di. 08.50– Al rilevamento dei 47km i primissimi passaggi vedono al comando Sainz con il tempo di 27:04. Lo spagnolo ha 14 secondi di margine su Al-Attiyah (Qat) e 1:29 su Van Loon (Ola). Quarta posizione per Serradori (Fra) a 1:39, accusa ben 3:43, invece, il sudafricano De Villiers. 8.43 QUAD – Grande equilibrio tra i primi quattro dopo 147 km, ...

