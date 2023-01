(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.30– Ha ufficialmente preso il via lo stage anche per le, con le prime partenze da Alula. Attendiamo il primo rilevamento dopo 47km, con una fase iniziale tutta dominata da tratti sabbiosi. 08.06 Stanno partendo le. 08.05 QUAD – Passaggio al 47mo chilometro. Andujar si trova già al comando con 37” su Moreno Flores e 42” su Giroud, mentre Copetti è già a 1’13”. 08.00 MOTO – Passaggio al 147mo chilometro.aumenta il proprio vantaggio: 22” sue 23” su, mentre Benavides si trova a 1? e Klein scivola a 3’44”. 07.20 I quad sono partiti da pochi minuti. Le primesi muoveranno alle ore 08.00, mentre per i camion bisognerà aspettare le ore 09.00. 07.15 MOTO – ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders tallonato da Brabec e Howes, attesa per le auto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv di giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Dakar 2023, in Arabia Saudita. Si parte d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO: cambia il nome del vincitore odierno tra i camion. Van Kasteren ha ricevuto una penalità di 15 minuti, regalando così il successo di tappa al c ...