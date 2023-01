LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Paolo Lucci vince nella Rally 2 tra le moto! Tra le auto domina Chicherit | crollano Sainz e Loeb

(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25– Al km 378 si consolida la leadership diche porta a 3:26 il suo vantaggio su Lategan, con Terranova terzo a 5:04 e Peterhansel quarto a 7:$7. 12.15 QUAD – Quella odierna può diventare unagià quasi decisiva per l’andamento dell’intero. Andujar, dopo il rifornimento del 240° km, ha avuto dei problemi e adesso paga addirittura 40 minuti da Giroud al way point del km 335! Il francese sta facendo il vuoto, con Moreno Flores primo inseguitore a 14’13” dalla vetta dopo 378 km. 12.05– Al km 335 prosegue il dominio diche allunga a 2:53 il suo vantaggio su Lategan, mentre Terranova è terzo a 4:39. 11.50 MOTO – Arrivano finalmente i risultati definitivi, dopo un ...

Il pilota madrileno di Audi Sport è stato costretto a fermarsi al chilometro 213 della Tappa 3 della Dakar 2023 per sistemare un problema alla sospensione posteriore sinistra, perdendo circa mezz'ora ...Botta e risposta. Audi- Toyota, pardon, Sainz-Al Attiyah 1-1, con "papà Carlos" che conserva il primato generale sul campione in carica per due minuti e spiccioli proprio grazie al vantaggio acquisito ...