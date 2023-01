LIVE Bronzetti-Eikeri 6-2 | 4-3 | Italia-Norvegia 3-0 United Cup in DIRETTA | due break a testa nel secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-RUUD DALL’1.00 LADI SINNER-EDUMUND (NON PRIMA DELLE 4.30) 15-40 Il dritto incrociato di0-40 Doppio fallo0-30 In rete il dritto di unache è uscita dal match improvvisamente 0-15 Out il rovescio incrociato di4-4 Esce ancora il rovescio di, parità ristabilita 40-15 Ancora un errore in risposta diche appare in rottura prolungata 30-15 Lungo il rovescio di15-15 Rovescio al volo diche sembra trasformata in questa fase 0-15 Lungo il dritto di4-3 gioca meglio ora ...