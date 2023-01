(Di martedì 3 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIMATTEO: “HOUN, MI MANCAVANO QUESTE PARTITE”: HIGHLIGHTS E SINTESI LA NUOVA CLASSIFICA DI MATTEO: SUPERATO SINNER LADI BRONZETTI-EIKERI (2° MATCH DOPO) LADI SINNER-EDUMUND (NON PRIMA DELLE 4.30) 2.40: Per questo match è tutto ma seguiremoil resto della sfida tra. Grazie di averci seguito e buonanotte 2.38:ha ...

OA Sport

... Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di). La vincente del gruppo dell'...Il match è in programma come secondo a partire dall'01:00 (dopo- Ruud). Sarà possibile ...streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo ... LIVE Berrettini-Ruud 6-4, 6-4, Italia-Norvegia 3-0 United Cup in DIRETTA: video e ranking. "Ho giocato un gran tennis" CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-EIKERI (2° MATCH DOPO BERRETTINI-RUUD) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-EDUMUND (NON PRIMA DELLE 4.30) 2.40: Per questo match è tutto ma ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-EIKERI (2° MATCH DOPO BERRETTINI-RUUD) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-EDUMUND (NON PRIMA DELLE 4.30) 2.40: Per questo match è tutto ma seg ...