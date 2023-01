L’iter legislativo della vicenda Lewandowski

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023) As torna sulla questione. L’attaccante polacco del Barcellona ha preso parte alla partita contro l’Espanyol seppur squalificato dalla Federcalcio spagnola. Il Barcellona lo ha schierato visto che il tribunale di Madrid ha accettato il ricorso. La situazione attorno aha sollevato un polverone con l’Espanyol che ha presentato la richiesta di annullare la partita. Spiega As che nei prossimi giorni il tribunale competente chiamerà la Federazione e il Barcellona a testimoniare per ascoltare le loro argomentazioni . Una volta fatto, deciderà se mantenere la stessa misura precauzionale che ha decretato il 30 dicembre e che ha permesso al polacco di giocare, o se lo squalificherà per le successive tre partite. Il tribunale andrà avanti sulla questione ma potrebbero volerci ben due mesi fa sapere As. C’è la sensazione che il ...