L' Italia ai Mondiali in Qatar | l' assurda risposta di Mancini | cosa dice?

(Di martedì 3 gennaio 2023) "chiedo al 2023? Che non porti niente, ma non tolga più niente a nessuno, a proposito di tristezza. Semmai restituisca a Chiesa e Zaniolo, perché sia il loro anno: dopo l'Europeo praticamente non li ho avuti, con loro e il gruppo al completo possiamo ricominciare davvero a fare bene. E magari unail 2023 ce la porti, la Nations League di giugno: dipende da noi, le chance ci sono. E non sarebbe male...". Robertospera che l'anno nuovo sia quello della rinascita azzurra dopo un Mondiale, il secondo di fila, vissuto dall'da spettatrice. "Dove potevamo arrivare? Troppo facile parlare dopo - commenta il ct in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - Mi ero sbilanciato, ma prima, sull'Argentina perché per Messi, il migliore degli ultimi vent'anni, chiudere la carriera senza aver vinto un Mondiale ...