L' ira di Pechino ' Test sui viaggiatori | misure inaccettabili'

- Il governo disi oppone con fermezza ai test Covid effettuati da diversi Paesi sui viaggiatori provenienti dalla Cina. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha affermato ...Leggi Anche Covid, mezza Europa segue l'Italia sui tamponi:di- Oms a Cina: Condividere i dati in tempo reale 'La Cina - ha ribadito - si oppone fermamente ai tentativi di manipolare le misure di prevenzione e controllo dell'epidemia per ... Covid, in Cina è picco di contagi. Ira Pechino: «Test sui viaggiatori inaccettabili» Ferma condanna per le misure di sicurezza adottate da alcuni paesi – fra cui l’Italia – contro la diffusione del virus dal Paese asiatico ...La Cina si oppone fermamente ai tentativi di manipolare le misure di prevenzione e controllo dell’epidemia per raggiungere obiettivi politici e adotterà misure corrispondenti in conformità con il prin ...