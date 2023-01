Lille | Fonseca polemizza con i tifosi | “Che protestino contro di me | non con i giocatori”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il tecnico del, Paulo, ha criticato idel club francese, per il loro atteggiamento nei confronti dei calciatori della squadra. Queste le parole, con un pizzico di delusione, dell’allenatore portoghese: “Non sono contento dei nostri. Ora che la squadra ha un momento di difficoltà e serve di più il loro sostegno, questo viene a mancare. Se c’è un colpevole sono io, si rivolganodi me non con i. Se non sono felici del nostro gioco non c’è problema, posso andarmene io”. SportFace.

