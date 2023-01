Ligue 1 | giornata 17 | primo ko del PSG | impresa Lens

(Di martedì 3 gennaio 2023) La17 di1 segna la prima sconfitta in campionato del PSG, che incassa tre reti dalsecondo in classifica. Vincono di misura Rennes, Marsiglia e Monaco, mentre il Lione perde in casa contro il Clermont. Tornano al successo dopo un lungo digiuno Lorient, Tolosa e Nantes.1,17:-PSG 3-1, Montpellier-Marsiglia 1-2, Rennes-Nizza 2-1 Il Paris Saint-Germain perde in campionato dopo 26 partite di imbattibilità. Successo per 3-1 del, che conquista la sesta vittoria nelle ultime sette giornate e accorcia sulposto, ora distante solo quattro punti. Giallorossi in vantaggio al 5’ con Frankowski che gira il pallone in rete dopo una respinta di Donnarumma, ma all’8’ arriva già il pareggio di Ekitike con una ...

MONTPELLIER (FRANCIA) - Il Marsiglia vince sul campo del Montpellier in uno dei posticipi che hanno chiuso il programma della 17ªdi1. La squadra di Tudor si è imposta per 2 - 1, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie alla rete al 44' di Tavares (poi espulso all'87'), e al raddoppio con l'autogol ...La partita Montpellier - Marsiglia di Lunedì 2 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17°di1 MONTPELLIER - Lunedì 2 gennaio 2023 , alle ore 19 Ligue 1, si chiude la 17ª giornata col successo del Rennes sul Nizza nei minuti finali