Lifting e contouring | cosmoceutici e macchine di ultima tecnologia

(Di martedì 3 gennaio 2023) La medicina estetica cresce del 15% all’anno – contro invece l’1% della chirurgia estetica – un segnale significativo di come le persone ricerchino sempre di più trattamenti virtuosi non invasivi e trasformativi e si allontanino dagli stereotipi eccessivi e manipolatori riguardo alla bellezza proposta dai media e su Internet. Grazie alle sinergie fra la nuova generazione di macchinari, le formulesenza effetti collaterali e i cosmeceutici dalle formule high tech e con alte concentrazioni di principi attivi che assicurano risultati in tempi rapidi, gli effetti beauty ringiovanenti e del tutto naturali sono la vera tendenza in espansione nel segmento della bellezza. Marco Bartolucci e Mimi Luzon Il Dottor Marco Bartolucci, direttore Sanitario e medico Estetico presso Sotherga in via Fatebenefratelli 26 a Milano, fondatore ...