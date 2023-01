L’ex Inter stupito | “Kim la più grande sorpresa” | poi il suggerimento su cosa fare per battere il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 3 gennaio 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, èvenuto Marco Andreolli, ex calciatore dell’. Ecco quanto evidenziato: “I tanti gol subiti e gli scontri diretti hanno fatto la differenza per l’in questa prima parte di stagione. Dovrà cercare di migliorare questi dati fino alla fine. L’assenza di Brozovic? Inzaghi ha dovuto giàfronte a questa assenza nella prima parte di stagione e la squadra si è comportata bene. È un giocatore importante, ma l’ha unarosa ed è riuscita a sopperire a questa mancanza. Lukaku? Purtroppo è stata un’assenza lunga e sicuramente importante, ma se poi andiamo a vedere i numeri fatti dall’attacco nerazzurro sono numeri importanti, anche da quel punto di vista lì in rosa ci sono ...