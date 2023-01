L’Europa condanna Vlahovic | il serbo deve svoltare | ecco come

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dusanè stato il grande colpo della Juve nello scorso mercato di gennaio, ma ilin Europa ha un grosso problema da risolvere. Quando si spendono 75 milioni di euro per un giocatore ci si aspetta che questi immediatamente riesca a stravolgere le sorti della squadra, con la Juventus che aveva bisogno di un centravanti in grado di segnare praticamente ogni occasione. Bisogna ammettere che probabilmente senza l’acquisto di Dusansarebbe stato molto complicato riuscire a ottenere un posto in Champions League nello scorso campionato, in particolar modo dopo il gravissimo infortunio subito da Federico Chiesa in occasione della trasferta di Roma. Ilperò ha subito comunque una serie incredibile di critiche, soprattutto perché le sue medie realizzative sono molto lontane da quelle mostrate a ...