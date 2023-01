L’Équipe – Rayan Aït-Nouri ha scelto la selezione dell’Algeria

Leggi su justcalcio

(Di martedì 3 gennaio 2023) 2023-01-03 16:23:34 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino: Si vociferava ma non c’era ancora nulla di ufficiale. Questa volta è fatta. Prima del passaggio al 2023,Aït-(21) ha decisamente optato per la. Allenato ad Angers, aveva già giocato nelle giovanili francesi, in U18, U19 e con gli Espoirs, ma non era stato richiamato dall’ottobre 2020. Ha ceduto quindi alle avances dei Fennec, che da allora lo stavano pressando un momento. Ed è idoneo per il prossimo rally, a marzo. Una possibile partenza dal Wolverhampton quest’inverno Inoltre, Aït-potrebbe cambiare aria durante questa finestra di mercato. Poco utilizzato in questa stagione a ...