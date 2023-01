Lemon Bowl sempre più nel vivo Il polacco Stasiak | “Mai giocato un torneo così”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilentrapiù nele la giornata di ottavi di finale ha alzato definitivamente l’asticella. La lotta èpiù accesa sui campi del Salaria Sport Village, che per il secondo anno sta ospitando la prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera (giunta alla 39ª edizione). La truppa internazionale, che quest’anno vanta 24 giovani tennisti provenienti da 14 Paesi, vede tra i suoi rappresentanti più brillanti la croata Ana Marija Rebic (under 10) e l’italoPatryk(under 12). Non mancano di qualità i giovani azzurri, che avanzano nele sognano di poter un giorno emulare le gesta dei tanti campioni passati dalla manifestazione., il rovescio ad una mano sognando ...

ilmessaggero.it

Una giornata di grandi battaglie aldove sono iniziate ufficialmente le sfide dei tabellone principali delle categorie under 10, 12 e 14. I campi in terra rossa del Salaria Sport Village (sede principale) e del Forum Sport ...Il tennis non si ferma: il nuovo anno si è aperto con le sfide decisive delle qualificazioni della 39ª edizione del. Sui campi del Salaria Sport Village sono stati assegnati i pass per i tabelloni principali delle categorie under 10, 12 e 14. Lunedì 2 gennaio il torneo entrerà nella fase clou, che ... Tennis, al via da oggi la finale del torneo giovanile Lemon Bowl Il Lemon Bowl entra sempre più nel vivo e la giornata di ottavi di finale ha alzato definitivamente l’asticella ...I giovani giocatori romagnoli protagonisti nei tabelloni finali del prestigioso Lemon Bowl, il torneo giovanile aperto alla partecipazione straniera in corso ...