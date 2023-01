Lecce | i convocati per la Lazio | prima ufficiale per Maleh

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sono 24 i giocatorida mister Marco Barone per, match valido per la 16ª giornata di Serie A TIM, in programma mercoledì...

Sportitalia

... Sarri lo impiegherà a, evitando di ripartire in campionato con Marcos Antonio, un'incognita,... Oggi conta di dimostrare altri progressi e forse entrerà nella lista dei, ma appare ...... ma i margini di errore sono comunque ristretti: Pongracic figura nella lista deianche ... Sull'ex viola - stamattina ha firmato il contratto che lo lega al- il tecnico dei salentini ha ... Lecce-Lazio, i convocati di Baroni: prima chiamata per Maleh Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Lecce Marco Baroni ha presentato la sfida di domani alla Lazio parlando anche del possibile impiego di Youssef Maleh, passato ...Lecce-Lazio, adesso tocca a voi. Cinquantadue giorni dopo l'ultima volta, la Serie A ricomincia e per il Via del Mare è subito pienone. Una ...