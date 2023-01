(Di martedì 3 gennaio 2023) La legna che arde nel camino, i maglioni imbarazzanti con le renne, il vin brulé… sono gli ingredienti del Natale freddo a cui siamo abituati, quello che amiamo trascorrere nell’intimità del focolare domestico, confortati da piatti e bevande che scaldano il cuore (e non solo). Ma ogni tanto, stanchi degli inverni rigidi einfinite cucinate, siamo colti da un improvviso desiderio di evasione al punto da fantasticare un Natale in riva al mare, sedotti dalle avventure esotiche da cinepanettone. E se il brodo di carne è uno dei pilastri della gastronomia italiana in tempo di festa, cosa possiamo aspettarci in Messico, in Nuova Zelanda o nelle Filippine? Il nostro viaggio parte laddove Santa Claus indossa il costume da bagno e le palme addobbate prendono il posto dei classici abeti. A Miami il clima natalizio si inizia a sentire dal giorno del ringraziamento, quando ...

Linkiesta.it

Quanto alleè evidente l'influenza britannica: il tacchino è il principe delle feste anche se - complice il caldo " non sono rari i barbecue all'aperto a base di pesce e ...Un evento dedicato a grandi e piccini con artisti di strada, musica itinerante e numerosi stand di street food per gustare le specialitàdel territorio e le sue. E poi lei, l'... Le tradizioni gastronomiche delle feste ai tropici Il gusto e la buona tavola abitano in cima al Campo dei Fiori. Merito dell'Osteria Irma, una realtà ormai storica della tradizione gastronomica varesina da assaporare in un contesto unico come quello ...Sfiniti dai giorni di festa pianificate una fuga per il prossimo anno Vi diamo un assaggio della cucina che potreste incontrare ai tropici ...