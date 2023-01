Le sanzioni | un’arma che evita i conflitti o li alimenta?

Leggi su it.insideover

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’elevazione diin campo economico e commerciale, come ad esempio l’embargo su alcuni beni, viene oggi vista come un’alternativa a un conflitto aperto, sebbene vi siano alcune sfumature da considerare date dagli strumenti non militari usati per il contrasto diretto a un avversario. Nel 1919 il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson le definiva InsideOver.