“Le regole del gioco” e gli altri spettacoli a Tor Bella Monaca

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il prossimo mercoledì 4 gennaio riprendono glial teatro TBM con “Ledel”. Fino all’8 gennaio rappresentazioni musicali e dedicate ai bambini ROMA – Da mercoledì 4 a sabato 7 gennaio “Ledel”, per la regia di Roberto Belli, ha le parvenze del thriller. Lo spettacolo prodotto dalla Compagnia romana Linea di Confine racconta di un uomo e una donna, interpretati da Marco Aceti e Sara Colelli, che un tempo si sono amati e ora accantonano ogni parvenza di umanità, affrontando una resa dei conti illusoria e definitiva. “Ledel” dunque affronta una tematica attuale, narrata attraverso uno sguardo privo di preconcetti, risaltando la metamorfosi di un amore quando si trasforma per uno dei due in disinteresse e poi, per ...

Sky Tg24

Robert Lewandowski apre un caso che può sconvolgere ledella giustizia calcistica. Il centravanti polacco era stato espulso per doppia ammonizione ... il tribunale centralecontenzioso di ...Il prezzo dovrà tener contopatrimonio netto di Ita e la procedura può avvenire anche ... Con le nuovela procedura di dismissione può quindi ripartire con una trattativa riservata nella ... Incidenti stradali, Salvini: "In Italia più vittime che in Europa, ora regole più severe" Il ministero della Sanità ha chiarito le nuove regole del 2023 per contrastare la diffusione del Covid-19. Per chi è positivo ma non ha sintomi, l’isolamento dura 5 giorni e non serve un tampone negat ...All’indomani della nomina dei commissari Ast, l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini delinea i prossimi passaggi. "Il budget sarà confermato. Poi tareremo le risorse sulla base dei bis ...