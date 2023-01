Le prime mosse del governo Netanyahu | tra Emirati e Accordi di Abramo

Leggi su formiche

(Di martedì 3 gennaio 2023) Con il nuovoisraeliano appena insediato, il primo ministro Benjaminha già annunciato di avere in programma una visita ufficiale negliArabi Uniti per il suo primo viaggio all’estero da leader dello stato ebraico. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma per quanto noto il premier dello stato ebraico potrebbe visitare gliArabi Uniti già la prossima settimana. L’agenda sarà fitta e prevedrà incontri di massimo livello. Tra l’altro, il presidente degliArabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed, ha già chiamatosabato 1 gennaio per congratularsi con lui dopo la cerimonia di giuramento. Già in quell’occasione (stando al readout israeliano) si è parlato della visita. Un viaggio negliArabi Uniti sarebbe ...