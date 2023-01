Le più belle canzoni dei Bee Gees | da Stayin’ Alive a How Deep Is Your Love

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nelle piùdei Beec’è tutta la storia della disco music, e certamente senza l’avventura dei fratelli Gibb la scena contemporanea non avrebbe goduto di quell’ispirazione che negli anni ’70 infiammava le piste, accendeva i cuori e scaldava la mante. Daa HowIs, il trio britannico ancora oggi è una lezione di stile con brani intramontabili che spesso sono oggetto di tributo e cover. ToSomebody (1967) Nato come brano soul commissionato dal manager Robert Stigwood per Otis Redding, con la morte di quest’ultimo i fratelli Gibb scelsero di registrare la canzone in chiave pop rock. Oggi ToSomebody è uno dei brani più amati dei Bee. ...

Esquire Italia

Un vero pioniere per l'industria inglese che, da semplice appassionato di videogiochi, ha scritto alcune dellepagine della storia videoludica. PORTFOLIO Dropzone (Atari 8 bit, 1984) ...'Se possibile - ha spiegato - servonoparole per non fare male ancora alla famiglia. Non ... Niente guerre, ma collaborazione, perché non accada'. Sbarre di zucchero Nella pagina social si ... Le cinture più belle dell'autunno inverno 2022 2023