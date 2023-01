Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della prima sfida del 2023

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023) APPIANO GENTILE – Mercoledì 4 gennaio alle 20:45 l’Inter torna in campo per la 16ª giornata di Serie A: l’appuntamento è a San Siro per lacontro il Napoli.del match, le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi in conferenza stampa.L’anno scorso la vittoria sul Napoli segnò una svolta. “Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo voglia di scendere in campo, lo scorso anno fu una partita emozionante che ci diede un grande slancio. Sappiamo di affrontare una grande squadra, l’unica imbattuta in Europa, ma ci arriviamo con grande voglia”.Considerando la classifica, è corretto dire che per voi è dentro o fuori? “È una partita importantissima dove probabilmente la tensione sarà più dnostra parte ma il bello del calcio è poter giocare partite del genere”.Come stanno gli attaccanti? “Dopo tanto tempo ho 4 ...