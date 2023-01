Agenzia askanews

Proseguono le, che durano anche diverse ore,stadio della città di Santos, nel sud - est del Brasile, dove centinaia di tifosi vengono a rendere l'ultimo omaggio alla leggenda del calcio brasiliano Pelé. ......è che l'avviso bonario potete lavorarlo e richiedere lo sgravio in qualsiasi ufficio e anche...andiate a quello più vicino a voi (e che magari o per sfortuna è il più caotico e quindi le cui... Le file allo Stadio del Santos per l'ultimo saluto a Pelè Roma, 3 gen. (askanews) - Proseguono le file, che durano anche diverse ore, allo stadio della città di Santos, nel sud-est del Brasile, ...La salma nel campo del Santos fra i familiari e Infantino Santos, 2 gen. (askanews) - Migliaia di persone in pellegrinaggio allo stadio del Santos per dare l'ultimo saluto a Pelé.