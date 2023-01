Le Borse sembrano credere a un 2023 «diverso» (ma potrebbero restare deluse)

(Di martedì 3 gennaio 2023) Prime due sedute al rialzo per l’Europa, nonostante la frenata di Wall Street. L’inflazione tedesca alimenta speranze, ma gli esperti invitano a una maggior cautela: la Bce non frenerà facilmente.

Il Sole 24 ORE

Il 2023 delle Borse sarà davvero diverso dal disastroso anno che ci siano appena lasciati alle spalle? A crederci, almeno a giudicare dalle prime due giornate dell'anno, sembra essere chi investe nei mercati azionari. Petrolio e gas in calo. Tra le materie prime si muovono in ribasso i future del petrolio, con le prospettive economiche mondiali che potrebbero deteriorarsi secondo il Fondo Monetario Internazionale. Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, General Manager di Newtraderlab, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.