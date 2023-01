Today.it

...tre trimestri del 2022 erano stati oltre 700mila gli automobilisti che avevano dichiarato di... mentre "guardando al campione su base regionale - scrivono dal portale di- al primo ...... AdBlue,) e alla conferma di una politica distratta davanti alle difficoltà delle categorie economiche. In questi anni abbiamo subito una serie infinita di aumenti che peròhanno ... Le assicurazioni non coprono Attilio Fontana: chiesti 250 milioni per i morti di covid Secondo i dati dell’Ivass nel terzo trimestre del 2022 i prezzi erano ancora in discesa ma si cominciano a registrare le prime inversioni di tendenza ...La Regione chiama in causa Generali e UnipolSai. Ma le compagnie gelano il governatore lombardo: la polizza non prevedeva la pandemia ...