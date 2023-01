Lazio | Tajani | ' per Roma stessi poteri di Washington | Parigi e Berlino' **

(Di martedì 3 gennaio 2023), 3 gen. (Adnkronos) - Il nostro sarà "un sostegno militante a Francesco Rocca, porto il saluto di Silvio Berlusconi, Fi sarà mobilitata qui e in Lombardia". Lo dice Antonio, coordinatore azzurro e ministro degli Esteri, aprendo la conferenza stampa di presentazione del candidato per il Lazio, Francesco Rocca. "Ci sono grandi occasioni che possiamo sfruttare, penso alla ryder Cup di Golf", dice con riferimento alla regione e alla capitale. "Poi ci impegnamo per far diventaresede di Expo 2030", assicura. "deve avere glidelle grandi capitali, come".

..., Fabrizio Rocca, invierà una lettera per esprimere il suo pieno sostegno - si sente in qualche modo poco coinvolto. Di fatto l'esecutivo si regge sulla cabina di regia Meloni - Salvini -......regionale di Fratelli d'Italia per il, Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega e Maurizio Gasparri, coordinatore romano di Fi. Tra i presenti anche i ministri Antonio e ... Autonomia, tensioni Lega-Fdi. Tajani: non deve aumentare il divario Nord-Sud