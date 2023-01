Lazio | Sarri | 'Luis Alberto vuole tornare in Spagna I Mondiali non hanno lasciato niente | solo uno spot per il Qatar'

: "Lapuò avere una classifica importante" "L'aspetto difficile è stato non avere competizioni in questo periodo. Senza punti in palio diventa tutto più complesso. Vecino e Milinkovic ...Lo ha detto Maurizio, tecnico della, nella conferenza stampa prima del match di domani contro il Lecce al Via del Mare. "Del poco che ho guardato del torneo, ho visto un ammasso di buoni ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...FORMELLO - La prima conferenza della seconda parte di stagione. Riparte il campionato, Maurizio Sarri parlerà in sala stampa alle 13 per presentare la trasferta di Lecce: segui la ...