Lazio | Sarri ha scelto il vice Immobile

Calciomercato.com

Lasi rituffa in Serie A con l'ambizione di essere protagonista, ma con il dovere in principal maniera di dimostrate i miglioramenti del 'progetto': "Spero ci sia l'approccio giusto,.non è facile ...Oltre all'articolo: 'Luis Alberto: 'Non è colpa mia, situazione ereditata!', Lazio, Sarri: 'Luis Alberto vuole tornare in Spagna. Mondiale uno spot per il Qatar, non ha lasciato niente' | Serie A Conferenza stampa di Maurizio Sarri oggi a Formello. Il tecnico della Lazio è tornato a parlare e a rispondere alle domande dei cronisti, in vista della ripresa del campionato domani a Lecce. Queste l ...Gli azzurri a San Siro per riprendere la fuga. Le inseguitrici ancora alle prese con infortuni e nodi di mercato ...