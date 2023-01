Lazio | Sarri alla squadra | «Il Lecce è forte | se non manteniamo alta la concentrazione le buschiamo»

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Maurizioavverte la: 'Se non manteniamo la concentrazione col Lecce le buschiamo'. Come riporta il sito sololalazio.it , il tecnico biancoceleste ha parlato così ai suoi uomini durante l'analisi ...alle grandi manovre sul mercato per sistemare nel miglior modo la corsia sinistra di difesa. ... dell'ingaggio (300 mila euro) di Dimitrije Kamenovic, "non visto" da Maurizio, la società ... -1 al via del mercato, Lazio: Sarri spera nel terzino sinistro. E Luis Alberto…. Esterni Gonzalez e Hjulmand. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco. Nella Lazio il tecnico Maurizio Sarri non avrà a disposizione Cataldi e Luis Alberto per problemi muscolari. Sulle ... Il vero punto di forza della Lazio fino a questo punto della stagione è stata la difesa di ferro, che ha fatto acqua solo all'ultima giornata contro la Juventus. Con 11 go ...