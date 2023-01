Lazio | Richetti | ' Lega per termovalorizzatore | lo sa che Rocca dice no?'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Ma lache a maggio tappezzava Roma con manifesti per il Sì' al, definendola 'l'unica soluzione', lo sa che il loro candidatoè contrario? Li hanno informati? Perchè prendere così impunemente in giro i cittadini? Con quale credibilità pensano di governare la Regione? I cittadini italiani e laziali non meritano tanta approssimazione e cialtroneria: noi lavoreremo perché buongoverno e affidabilità consentano aldi mantenere quella centralità che gli compete". Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

Il Sannio Quotidiano

I deputati sempre del Terzo Polo Bonetti ehanno denunciato "lo strabismo di questo ... Intanto preoccupano i dati delche ha registrato un boom di contagi con un aumento di 2250 casi ....... L'evento ha scatenato un vespaio. "Fontana fermi chi assaltò la Cgil", la protesta dei Dem. "È una cosa inaudita", per il capogruppo M5S, Francesco Silvestri. Per il calendiano Matteo... Lazio: Richetti, ‘Lega per termovalorizzatore, lo sa che Rocca dice ... Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Ma la Lega che a maggio tappezzava Roma con manifesti per il Sì’ al termovalorizzatore, definendola ‘l’unica soluzione’, lo sa che il loro candidato Rocca è contrario Li h ...